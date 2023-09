Edifici abbandonati e incompiute a Catania, l'appello del consigliere Cardello

“L’incendio di alcuni giorni fa in via Acquicella dimostra, ancora una volta, come le grosse strutture, gli edifici ed i complessi edilizi, se lasciati completamente abbandonati e senza un loro piano di recupero, diventano delle bombe sociali (e non solo) pronte a scoppiare da un momento all’altro”. Il consigliere Andrea Cardello interviene su un problema atavico che riguarda molti quartieri di Catania.

“In viale Africa, in via Domenico Tempio, in via Cronato e in tante altre zone si vive un’emergenza continua. Che si tratti di strutture pubbliche o private poco importa perché il decoro e la rivalutazione del territorio non possono fare questo tipo di distinzioni. Io stesso più volte ho segnalato l’ex raffineria di zolfo di viale Africa, situata nei pressi dell’ex consorzio agrario, che doveva diventare un museo d’arte. Sono sicuro- prosegue Cardello- che con il Sindaco e la Giunta si potranno dare soluzioni ad un problema che va affrontato e risolto coinvolgendo pure le parrocchie, le associazioni e gli ordini professionali”.