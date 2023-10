Immobili abbandonati via Cronato e via Plebiscito, Cardello: "Le aree in questione vanno recuperate"

“Riqualificare due dei simboli di degrado della città di Catania: la palazzina di via Cronato e l’edificio di via Plebiscito”. A chiederlo è il consigliere comunale Andrea Cardello. “In qualità di presidente della commissione al Patrimonio è mia intenzione attivare una serie di conferenze dei servizi per prendere visione di tutte quelle strutture che possono causare seri problemi alla pubblica incolumità e monitorare anche gli edifici comunali attualmente in disuso: una risorsa che deve essere messa a disposizione della cittadinanza. Quando si tratta di sicurezza dei cittadini, abbiamo il dovere di fare qualcosa”. Quasi 15 anni sono trascorsi da quando il palazzo a due piani di via Plebiscito, ad angolo con via Grotta Romana, subì un pesante danneggiamento strutturale a causa di una terribile esplosione dovuta ad una fuga di gas. Da allora poco è cambiato e la struttura, giudicata inagibile, fu circondata da una serie di lamiere che dovevano servire ad evitare l’ingresso a chiunque. Per la palazzina di via Cronato si tratta invece di un cantiere incompleto e vecchio di oltre mezzo secolo con un procedimento giuridico lunghissimo ancora in atto. “Con i miei colleghi della commissione attiveremo un dialogo costruttivo con l’intera Giunta per cercare di venire a capo di queste situazioni. Strutture che possono ospitare servizi del comune permettendo a Palazzo degli Elefanti di risparmiare migliaia di euro in fitti passivi”.