Edilizia scolastica, riqualificazione piscina del Polivalente

Dopo il sopralluogo dei giorni scorsi al “Polivalente” di San Giovanni La Punta, il commissario straordinario della Città metropolitana, Federico Portoghese, ha voluto dare agli studenti che frequentano i tre istituti di quel complesso scolastico una ulteriore nuova notizia: anche la piscina sarà rimessa a nuovo. “Considerata l’importanza della stessa – ha affermato Portoghese - l’Ente ha programmato un intervento per la sua riqualificazione per un importo preventivato di un milione di euro. Il progetto, che è in corso di redazione, consentirà di poter fruire nuovamente di questa struttura. Occorreranno altre risorse che verranno poi di volta in volta programmate in base a possibili ulteriori finanziamenti”.

In attesa dei lavori di riqualificazione della piscina, in luglio cominceranno quelli relativi agli edifici del plesso. Si prevede il risanamento delle facciate in cemento armato e delle scale di sicurezza esterne. Le pareti perimetrali in vetrocemento saranno rifatte dove necessario e nuovi infissi sostituiranno quelli usurati. Anche le coperture piane saranno oggetto di interventi così come gli elementi in marmo e in ferro. Le rifiniture, le opere di sicurezza e nuove tinteggiature completeranno i lavori di riqualificazione del Polivalente, per un importo di 4milioni di euro.