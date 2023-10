Al via l’edizione 2023 della Fiera dei Morti, nel parcheggio Fontanarossa fino al 5 novembre

Ha aperto i battenti l’edizione 2023 della Fiera dei Morti che si tiene nel parcheggio scambiatore Fontanarossa dell'Amts, fino al prossimo 5 novembre. L'avvio delle attività del tradizionale mercato all’aperto, che accompagna il periodo della festa di Ognissanti e della commemorazione dei Defunti, è avvenuto stamani alla presenza dell'assessore alle Attività produttive Giuseppe Gelsomino, del presidente del consiglio comunale Seby Anastasi, dei consiglieri Serena Spoto, Anthony Manara, Alessandro Campisi, Alessia Trovato e diversi consiglieri del sesto municipio.

Tutti hanno elogiato il lavoro svolto dall’assessorato alle attività produttive retto da Giuseppe Gelsomino, in particolare il presidente della XI commissione Manara riscontrando "un’ impeccabile organizzazione nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonostante la carenza di personale e di risorse per il persistere del dissesto finanziario".

“Un sito straordinariamente funzionale -ha detto l’assessore Gelsomino, dopo avere tagliato il nastro inaugurale della Fiera- che accoglie 150 stand di operatori commerciali provenienti da tutta la Sicilia e anche da fuori Regione. Negli stand adibiti alla vendita di prodotti troviamo tipici e artigianali di ogni genere, in molti casi a prezzi convenienti a cominciare dai giocattoli per bambini ma anche dell’abbigliamento invernale". ?>

"Nello spazio mercatale -ha aggiunto l’assessore alle attività produttive della giunta Trantino- abbiamo anche uno spazio per i giochi dei bambini e un'ampia area food per le degustazioni dei prodotti di consumo e anche una postazione di primo soccorso per le eventuali emergenze”. ?>