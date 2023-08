I carabinieri partecipano ad un progetto di educazione alla legalità

Nonostante le temperature estive e la chiusura delle scuole, continua l’attività dei carabinieri per diffondere la cultura della legalità tra giovani e giovanissimi. I militari della Compagnia di Giarre,insieme ai colleghi del nucleo cinofili di Nicolosi e del nucleo artificieri antisabotaggio del comando provinciale di Catania, nell’ambito di una collaborazione nazionale con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, hanno incontrato i 24 ragazzi di età compresa tra i 13 ed i 17 anni. Stanno partecipando al progetto "Anch’io sono la Protezione Civile" presso l’aviosuperficie di Calatabiano , un campo scuola estivo della durata di 8 giorni gestito dall’associazione di volontari "Coordinamento Fir". Durante la mattinata trascorsa insieme, i giovani hanno avuto modo di scoprire le varie attività dell’Arma, messe anche a disposizione del Dipartimento di Protezione Civile, che le impiega nei più disparati contesti emergenziali, sempre a supporto delle popolazioni colpite da eventi tragici.

Momento particolarmente avvincente è stato quello delle dimostrazioni pratiche tenute dal nucleo cinofili e dal nucleo artificieri antisabotaggio, che hanno suscitato grande interesse nei ragazzi. "Athos", il pastore tedesco dei cinofili, veterano nella ricerca di armi ed esplosivi, ha impressionato per la professionalità nello svolgimento del suo delicato lavoro, entusiasmando i ragazzi per il rapporto d’affetto condiviso con il suo conduttore e per la disponibilità al gioco e alle carezze. Gli artificieri hanno illustrato la loro attività mostrando le attrezzature indossate in missione e spiegando il funzionamento del robot artificiere radiocomandato che consente, a debita distanza, di effettuare le necessarie analisi sul potenziale oggetto esplodente individuato e di procedere al suo disinnesco con un potente getto d’acqua"sparato" dal cannoncino del robot. Ha suscitato particolare curiosità anche la presenza di un’ Alfa Romeo Giulia autoradio di recente acquisto: i ragazzi si sono potuti sedere al suo interno, scoprendone dotazioni e particolarità, provando l’emozione di attivare "sirene e lampeggianti", immaginando di essere per un istante nel pieno dell’azione.