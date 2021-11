Elefantino d'argento al filippino Celestino Florande: salvò una donna durante l'alluvione

Celestino Florande ha ricevuto questa mattina, a palazzo degli Elefanti, il riconoscimento dell'Elefantino d'argento per aver tratto in salvo la signora Daniela Grancagnolo, bloccata all'interno della sua auto durante l'alluvione dello scorso 26 ottobre

"A nome di tutta la città di Catania - ha detto il Sindaco Salvo Pogliese - sento di dover esprimere gratitudine e riconoscenza nei confronti di una persona che ha dimostrato grandissimo altruismo ed eccezionale coraggio, all'interno di un contesto particolarmente drammatico, e che per questo non esito a definire un eroe dei nostri tempi". Celestino, di origine filippina, è in Italia dal 2011, insieme alla moglie Melody e alle figlie Sabella ed Elisabeth. In sala giunta erano presenti gli assessori Alessandro Porto, Sergio Parisi, Pippo Arcidiacono, Fabio Cantarella, Michele Cristaldi, il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Castiglione, il capo di gabinetto del Sindaco, Giuseppe Ferraro. Hanno partecipato all'incontro anche la stessa protagonista del salvataggio, Daniela Grancagnolo, la moglie di Celestino, Melody Manibo, le figlie Isabella Angela, 10 anni, e Elizabeth, 7 ed i segretari della Consulta comunale dei migranti Leni Vallejo e Arefayne Beraki.