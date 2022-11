Al premio Nobel per la letteratura Mario Vargas Llosa l'Elefantino d’Argento

Martedì 22 novembre, alle ore 11, lo scrittore Mario Vargas Llosa, premio Nobel 2010 per la letteratura, verrà ricevuto a Palazzo degli Elefanti dal Commissario Straordinario Federico Portoghese, per la consegna dell’Elefantino d’Argento, simbolo della città di Catania. Il prolifico autore, di origini peruviane e spagnolo di adozione, verrà a Catania per assistere al debutto dello spettacolo tratto dal libro “I racconti della Peste” scritto dallo stesso Vargas Llosa e inserito nel cartellone del Teatro Stabile di Catania con la regia di Carlo Sciaccaluga. All’incontro in Municipio parteciperanno anche il direttore del TSC Luca De Fusco e i componenti del Consiglio d’Amministrazione presieduto da Rita Gari Cinquegrana.