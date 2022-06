La madre della piccola Elena confessa: "L'ho uccisa io"

La madre di Elena, la bambina trovata morta nelle campagne di Mascalucia, ha confessato l'uccisione della figlia. Era stata la stessa donna, Martina Patti di 23 anni, a segnalare agli inquirenti il luogo dove poi è stato ritrovato il corpo della bambina, in via Turati, a Mascalucia.

Ha confessato di avere ucciso la figlia Elena, ma non avrebbe spiegato come. E' quanto emerge dall'interrogatorio appena concluso. Il rapimento era, dunque, soltanto una messa in scena per prendere tempo e depistare le indagini.

Nell'interrogatorio della notte scorsa "la madre era stata lungamente sentita" e durante un "lungo interrogatorio le erano state contestate varie incongruenze", aveva precisato la Procura. Stamattina, la donna è crollata, facendo ritrovare il cadavere. E' stata così nuovamente sentita e sono state raccolte le sue dichiarazioni confessorie.