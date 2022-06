Il racconto della nonna di Elena: "Eravamo legatissime, madre ossessionata da mio figlio"

Parla la nonna paterna di Elena Del Pozzo, Rosaria Testa, che visibilmente commossa racconta il forte legame che c'era tra lei e la bambina: "Eravamo legatissime con Maria Elena. Ieri mattina l'avevo abbracciata forte e le ho detto: Elena come ti voglio bene io non ti vuole bene nessuno e lei mi ha sorriso. C'era un rapporto speciale tra me e lei. Era una bambina meravigliosa e intelligentissima. Mi aveva chiesto di comprarle un telefono, le avevo promesso che ne avrei parlato con mamma e papà". Poi l'accusa alla madre, separata dal figlio: "Era ossessionata da lui, ogni volta che si lasciavano lo minacciava"