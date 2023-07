Carta acquisti solidale, pubblicato l'elenco dei beneficiari: per vederlo è necessario andare nei municipi

Il comune di Catania ha stilato l'elenco dei beneficiari della carta acquisti solidale "dedicata a te", consultabile solo presso i sei municipi cittadini. Per poter accedere al beneficio è necessario essere residenti in città, avere un Isee ordinario in corso di validità non superiore ai 15 mila euro annui e appartenere a un nucleo familiare composto da almeno tre componenti. La carta acquisti solidale potrà essere ritirata presso gli uffici postali abilitati, esibendo un documento di identità ed il codice fiscale. Il suo utilizzo è legato all'acquisto di generi alimentari, di beni di prima necessità e di servizi essenziali. Il contributo economico non può essere utilizzato per l'acquisto di alcolici e superalcolici, tabacco, prodotti di lusso e servizi non essenziali. La carta acquisti solidale deve essere utilizzata entro il 15 settembre 2023. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comune di Catania ai seguenti numeri: 095 7422691- 095 7422656.

Di seguiti gli indirizzi dei municipi cittadini in cui è possibile recarsi per consultare l'elenco dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e 30: