Soccorso alpino, eletti i nuovi vertici regionali

Eletti i nuovi vertici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, servizio regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Il presidente è Leonardo La Pica, palermitano, 49 anni, geologo dipendente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia; vice presidente vicario Pasquale Alongi, catanese, 53 anni, dirigente della polizia di Stato; vice presidente Gaetano Giudice, catanese, 58 anni, ingegnere dipendente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. “La presidenza – sottolinea La Pica – proseguirà, con rinnovato impegno, il lavoro svolto finora per sviluppare e realizzare una serie di progetti che hanno come obiettivo quello di rendere sempre più efficace ed efficiente il soccorso in montagna e in tutti gli ambienti impervi, la cui competenza è demandata dal legislatore al Cnsas”.