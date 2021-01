La Uilcom firma un accordo integrativo per i dipendenti della "Elettra"

“Aumento sulle indennità di trasferta, avanzamenti nei livelli di inquadramento, più riposi compensativi e più riduzioni retribuite di orario di lavoro, nuove indennità su notturni e festivi. Sono i risultati dell’accordo di secondo livello sottoscritto con i vertici della Elettra, società specializzata nella posa di cavi sottomarini con sede al porto di Catania. Un buon esempio di relazioni sindacali, nell’interesse di lavoratori e impresa”. Lo rende noto Concetto Sicali, segretario organizzativo della Uilcom di Catania, che aggiunge: “Siamo soddisfatti per l'intesa che nasce dalla trattativa condotta dal segretario generale della nostra organizzazione territoriale, Gaetano Cristaldi, e dai nostri rappresentanti aziendali, Giuseppe Italia e Giuseppe Bonaiuto, con il management di Elettra e particolarmente con il responsabile delle Risorse umane, Francesco Morbidelli”.

“Abbiamo tutti – conclude l’esponente sindacale – voluto raccogliere e vincere una sfida impegnativa e dagli esiti per nulla scontati, in un momento senza precedenti a causa della pandemia. L’accordo, peraltro, consolida un sistema di welfare aziendale già esistente con piena soddisfazione dei lavoratori, che ringraziamo per il sempre maggiore consenso assicurato alla Uilcom”.