Maltratta e picchia moglie e figli per 29 anni, elettricista violento posto ai domiciliari

Ancora un caso di violenza in famiglia a Catania, con abusi subiti per ben 29 anni. La Procura etnea ha richiesto ed ottenuto dal gip la misura cautelare, da scontare in un' abitazione diversa da quella familiare e con il braccialetto elettronico. Le indagini hanno ricostruito un quadro di violenze che sarebbero state ripetute in un lungo arco di tempo, dal 1995 fino all’aprile 2024, ai danni della consorte e dei figli. Dopo quasi tre decenni, la donna ha trovato il coraggio di denunciare il marito che, nel corso del matrimonio, l’avrebbe sottoposta a continui insulti con violenze anche fisiche e minacce di morte con coltelli a scatto. In altre occasioni, avrebbe anche lanciato arredi e soprammobili sia verso di lei che verso i figli, coinvolti nei fatti anche prima della maggiore età, nonché dopo.

L’elettricista violento e spesso ubriaco, anche in presenza di amici o altri parenti sarebbe stato solito rivolgersi ai familiari con toni mortificatori, minacciandoli con frasi del tipo: "Ti ammazzo e ti lascio dove sei". In una circostanza, circa 5 anni fa, il 55enne avrebbe anche rotto un braccio alla moglie con un bastone, per poi accompagnarla al pronto soccorso e costringerla a dichiarare di essere caduta. Pur costretta a negare l'evidenza, la poveretta avrebbe ricevuto spesso schiaffi e pugni e le lesioni sarebbero state notate anche dai parenti che hanno confermato il tutto ai carabinieri dopo la denuncia presentata dalla vittima, ormai stremata. Da due anni dormiva sul divano, temendo che il marito potesse farle del male durante la notte. Anche la figlia della coppia, ora maggiorenne, ha riferito agli inquirenti di essere stata vittima di maltrattamenti da parte del padre che, per futili motivi, avrebbe tentato sempre di picchiarla, lanciandole contro alcuni oggetti trovati in casa. Tenuto conto della gravità dei fatti, la Procura ha deciso di chiedere al giudice per le indagini preliminari gli arresti domiciliari in un'abitazione diversa da quella familiare. Il braccialetto elettronico permetterà di segnalare in tempo reale eventuali tentativi di evasione, a garanzie dei familiari costretti per anni a subire in silenzio.