Franco Luca eletto presidente del collegio nazionale di garanzia delle Acli

Nel corso del XXVI congresso nazionale delle Acli è stato eletto il nuovo collegio nazionale di garanzia, che ha visto l’elezione in qualità di presidente del dottor Franco Luca. Il congresso nazionale costituisce il momento conclusivo di un cammino partecipato che coinvolge i diversi livelli associativi delle Acli.

Franco Luca, 65enne originario di Maletto, già presidente provinciale delle Acli di Catania dal 2008 al 2016, è attualmente direttore del dipartimento attività territoriali dell’Asp di Catania. Dopo aver ricoperto la carica di presidente provinciale dell’associazione, ha negli anni continuato a sostenere l’operato delle Acli di Catania. “Ringrazio con immensa gratitudine chi mi ha sostenuto - afferma il Franco Luca - con sincerità e lealtà, contribuendo alla mia elezione. Sono pronto a continuare, con lo spirito e l’entusiasmo di sempre, ad operare per e con le Acli soprattutto in un momento in cui si sente forte il bisogno di unità, umanità e solidarietà. Proprio su questi cardini opereremo tutti - conclude Luca - per costruire le Acli del futuro”.