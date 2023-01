Eletto il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e il Comitato pari opportunità

Si sono tenute oggi al palazzo di Giustizia di Catania le elezioni per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania e per il Comitato delle Pari Opportunità. Alla fine dello spoglio Rosario Pizzino, presidente uscente del Coa di Catania, “ha sottolineato il sereno andamento delle elezioni e l’alta partecipazione al voto”. “È un buon segnale per la democrazia - ha aggiunto - ed è sintomo dell’attenzione del Foro alle istituzioni forensi”. “Sabato 31 alle 16 - ha continuato - si insedierà il nuovo Consiglio e si eleggerà il nuovo presidente e le altre cariche ordinistiche. Così si chiude anche il mio mandato: colgo l’occasione per ringraziare tutto il Consiglio uscente e per fare i miei auguri a tutte le elette e gli eletti del Coa e del Comitato Pari Opportunità”.

Consiglio ordine avvocati di Catania, gli eletti:

Antonino Guido Di Stefano, Ignazio Danzuso, Monica Foti Longo, Luigi Edoardo Ferlito, Alberto Giaconia, Maurizio Magnano di San Lio, Corrado Adernò, Salvatore Walter Toro, Rosa Viviana Sidoti , Alessia Falcone, Tiziana Aloisio, Jessica Gualtieri, Assunta Valentina Salvo, Giulio Napoli, Santi Pierpaolo Giacona, Fabrizio Seminara, Marcello Sutera Sardo, Ignazio Aiello, Oriana Maria Toscano, Santo Li Volsi, Isabella Altana, Patrizia Rita Pirrone, Carmelo Elio Guarnaccia, Maria Elena Parisi, Giuseppe Salvatore Fiumanò.

Comitato pari opportunità Consiglio ordine avvocati di Catania, gli eletti:

Denise Maria Caruso, Lucia Roberta Spampinato, Stefano Nobile, Tiziana Foti, Calogero Dante Cittadino, Giuseppe Sapienza, Rosario Pennisi, Katia Germanà.