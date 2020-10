Elezioni amministrative, seggi aperti in 7 Comuni della provincia

Seggi aperti in sette Comuni del catanese per il rinnovo dei Consigli comunali e l'elezione dei sindaci: si vota oggi domenica 4 (dalle ore 7 alle 22) e lunedì 5 ottobre (dalle 7 alle 14). Gli elettori dovranno recasi a votare muniti di mascherina come da disposizioni anti contagio.

Dove si vota

Nei Comuni con popolazione fino a 15mila abitanti viene eletto al primo turno il candidato sindaco che ottiene il maggior numero di voti validi. Nei Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti, viene eletto sindaco il candidato che ottiene almeno il 40 per cento dei voti validi al primo turno. In caso contrario, si procederà al ballottaggio e risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto più voti. L’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 18 e lunedì 19 ottobre. Bronte (proporzionale), Mascali (maggioritario); Milo (maggioritario), Pedara (maggioritario), San Giovanni La Punta (proporzionale), San Pietro Clarenza (maggioritario) e Trecastagni (maggioritario). Le elezioni nel Comune di Tremestieri Etneo sono state sospese e rinviate per presunti illeciti nella sottoscrizione delle liste.

Come si vota

L'elettore può scegliere di votare per una lista, attribuendo così la preferenza anche al candidato sindaco collegato, oppure può votare solo per il candidato sindaco. Si può, inoltre, effettuare il cosiddetto voto disgiunto, segnando la preferenza per un candidato sindaco e per una lista ad esso non collegata. Il voto ai consiglieri comunali può essere espresso scrivendo il cognome del candidato accanto al simbolo della lista. È possibile esprimere la doppia preferenza all'interno della stessa lista, in questo caso dovranno essere una di genere femminile e l'altra di genere maschile.