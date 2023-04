Amministrative, la Cisl presenta la propria piattaforma per Catania

Col titolo “Costruiamo tutto dal nuovo - per un Patto territoriale di Comunità”, la Cisl di Catania presenterà alla stampa, dopo la pausa pasquale, una propria piattaforma per le prossime elezioni amministrative che si terranno nel capoluogo etneo. L’appuntamento è per martedì 11 aprile, alle 10, presso l’hotel Nettuno, viale Ruggero di Lauria 121 – Catania.

Oltre agli organi di stampa, sono state invitate le rappresentanze politiche locali. Saranno presenti Sebastiano Cappuccio, segretario generale della Cisl siciliana; Maurizio Attanasio, segretario generale della Cisl catanese con i segretari territoriali Rosario Portale e Lucrezia Quadronchi, e i segretari delle federazioni di categoria territoriali che hanno contribuito alla stesura delle proposte. Verrà illustrato e distribuito il documento che contiene la premessa da cui scaturisce l’analisi del contesto territoriale e, in 10 punti, alcuni principali fronti d’intervento, che rappresentano i più urgenti bisogni del territorio catanese. Vengono tracciati così quelli che il sindacato definisce “Percorsi possibili per lo sviluppo e la sostenibilità sociale della città”.

"Si tratta di una road map che la Cisl offre alla politica catanese – afferma Attanasio – con analisi e proposte che spaziano dal buon lavoro e dalla zona industriale alle periferie, dalla scuola alla sanità, dalle infrastrutture alle società partecipate, solo per fare alcuni esempi, guardando all’interesse collettivo, cittadino e provinciale, e non alle coloriture partitiche".