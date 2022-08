Elezioni, Codacons: "Necessario election day per politiche e regionali"

"L'election day per la tornata elettorale 2022 è una necessità e non è una scelta possibile". Lo afferma il segretario nazionale del Codacons Francesco Tanasi, sostenendo che la data unica per le elezioni politiche e le elezioni del presidente della Regione "è una precisa richiesta degli elettori siciliani".

Tra i motivi che, per Codacons, rendono la scelta necessaria c'è il risparmio dei costi che, in caso contrario, sarebbero raddoppiati, l'impiego delle forze dell'ordine in due date che farebbero incrementare i problemi organizzativi, la doppia chiusura delle scuole dove hanno sede i seggi elettorali.

"Inoltre bisogna tenere presente - aggiunge Tanasi - che l'aumento della disaffezione dei cittadini nei confronti delle elezioni, facilmente riscontrabile con l'aumento del tasso di coloro che non si sono recati a votare nelle più recenti tornate elettorali, deve fugare ogni dubbio residuo perché l'eventuale doppia data certamente aumenterebbe l'indifferenza degli elettori, che considererebbero un fastidio andare a votare due volte".