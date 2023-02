Comunali ad Acireale, Cardillo (FdI): "Lavoriamo per mantenere unità nella coalizione"

"Al fine di diradare ogni forma di confusione filtrata nelle ultime ore su alcuni organi di stampa, appare necessario precisare come Fratelli d'Italia ad Acireale abbia registrato diverse disponibilità per la candidatura a Sindaco della città, compresa quella del dott. Gianluca Cannavò". È quanto dichiara il Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Catania, Alberto Cardillo. "Fatto non nuovo, essendo questi dirigente provinciale del partito ed esponente di lungo corso della destra acese. Quel che appare opportuno specificare è che, come ribadito agli alleati, Fratelli d'Italia lavora in tutti i Comuni, specie se si parla di Comuni importanti come Acireale, per l'unità della coalizione di centrodestra, per la quale appare necessario individuare una figura autorevole e di sintesi nella quale tutti i partiti e movimenti della coalizione possano rivedersi. È un fatto assolutamente importante e positivo che i tavoli comunale e provinciale del centrodestra stiano lavorando per la ricerca di un obiettivo comune, - conclude Cardillo - non per gli addetti ai lavori della politica, ma per il futuro di Acireale".