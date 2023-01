Anche il PD apre al dialogo con i 5 Stelle, Leone: "Le alleanze sono essenziali"

"Guardiamo con grande interesse a tutto quello che si muove all'interno del campo progressista. Vogliamo rimettere Catania al centro del dibattito, con le sue fragilità, con le risposte e le proposte di cui i catanesi hanno bisogno". E' quanto dichiara a Cataniatoday la segretaria provinciale del Partito Democratico, Maria Grazia Leone, in risposta all'apertura al dialogo manifestata dal Movimento 5 Stelle nel corso della conferenza stampa tenutasi questa mattina a Palazzo degli Elefanti. Dopo lo strappo delle regionali, pare quindi ci siano i presupposti per ripartire. La posta in gioco è la scelta di un candidato sindaco da opporre al centrodestra ed agli altri schieramenti che saranno in campo nelle prossime elezioni amministrative.

"L'obiettivo deve essere rimettere in piedi la città di Catania - continua Maria Grazia Leone . mortificata dal non-governo e a tratti dal malgoverno del centrodestra. Una preoccupazione, questa, che avevamo già esternato a proposito della regione Sicilia, lavorando fino all'ultimo giorno utile per creare una coalizione forte e alternativa al centrodestra. Sappiamo tutti come è andata a finire. E questa è l'unica responsabilità che non può essere imputata al Partito Democratico. Alla luce dei primi disastri della giunta Schifani, davanti alla solita lottizzazione che fa scempio del criterio del merito (nell'unico ambito in cui questo dovrebbe essere rivendicato con forza), dovremmo tutti fare uno sforzo di coraggio, di pazienza e di generosità e capire che le alleanze sono essenziali. Apprendiamo con piacere che oggi il Movimento sia arrivato alle stesse conclusioni. Siamo pronti a confrontarci senza preclusioni, come siamo da sempre abituati a fare".