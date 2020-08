Tremestieri, Santi Rando ci riprova con una nuova candidatura per le amministrative

Santi Rando si ripropone con un nuovo progetto civico per Tremestieri. La maggioranza è compatta, con le candidature schierate a sostegno del Primo Cittadino: gli assessori in carica e 18 consiglieri comunali. Sei le liste civiche già pronte: "Tremestieri viva", "Migliora Tremestieri", "Movimento forza Tremestieri", " Volare per Tremestieri", "Tremestieri in primo piano" e "Fratelli d'Italia per Tremestieri".

"Desideriamo portare a compimento il lavoro svolto durante questo primo mandato - spiega il sindaco Santi Rando - Nei prossimi cinque anni tanti saranno i frutti che raccoglieremo: i finanziamenti ottenuti si concretizzeranno in lavori nelle scuole e in strutture ed edifici pubblici; il Piano di Riequilibrio finalmente finirà, consentendoci di rimodulare al ribasso le aliquote dei tributi e di operare importanti investimenti in termini di servizi, sviluppo, strade, commercio e sostegno alle fasce più deboli.Sono entusiasta che questo nostro progetto civico, nato dal territorio per il territorio, veda una così larga convergenza su programmi e contenuti – continua Rando - Lieto ancora della rinnovata fiducia che mi riconosce la splendida squadra che ha lavorato insieme a me in questi cinque anni e che intende continuare a lavorare per rendere la nostra Tremestieri ancora più vivibile".