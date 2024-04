Elezioni europee, online le domande per sostituti presidenti di seggio o scrutatori

Sono disponibili online sul sito del Comune, nella sezione “Europee2024” (https://www.comune.catania. it/informazioni/news/ elettorale/europee-2024/) gli avvisi con i moduli di domanda per l'inserimento negli elenchi per le eventuali sostituzioni di presidenti di seggio o di scrutatori in occasione delle prossime consultazioni elettorali dell'8 e del 9 giugno.

La domanda per la nomina a presidente di seggio, in sostituzione dei presidenti assenti o rinunciatari, può essere presentata da cittadine e cittadini con iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Catania, in possesso dei requisiti di idoneità previsti.

L'istanza va inviata, con la copia del documento di identità, agli indirizzi email coordinamento.elettorale@ comune.catania.it e segreteria.generale@comune. catania.it.

La domanda per l'inserimento nell’elenco dei candidati disponibili a sostituire gli scrutatori precedentemente nominati, ma impossibilitati a garantire la loro presenza, può essere presentata da cittadine e cittadini con iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Catania e in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo, non iscritti all’albo degli scrutatori.

Gli interessati devono presentare l'istanza, corredata dalla copia del documento di identità, entro il 15 maggio 2024 tramite email agli indirizzi ufficio.elettorale@comune. catania.it e segreteria.generale@comune. catania.it, o tramite consegna brevi manu all’Ufficio Elettorale di via A. La Marmora 23 Catania, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.30 e il giovedì anche dalle ore 15.30 alle 17.30.

