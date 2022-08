Elezioni, Luciano Cantone (M5S) ricandidato a Catania da capolista

"È una responsabilità e un grande onore essere capolista nel collegio plurinominale di Catania, circoscrizione Sicilia orientale, alla Camera. Sono l'unico deputato uscente, della provincia catanese, in posizione utile per una rielezione e ciò è un segnale importante che dimostra l'apprezzamento per il lavoro svolto in questi quattro anni”. Così il deputato del M5S Luciano Cantone commenta la sua ricandidatura alla Camera. "Sono stati anni spesi per il territorio con un occhio particolare ai tanti nodi infrastrutturali e viari. Sotto questo aspetto il Pnrr può colmare i tanti gap della Sicilia e del Sud in generale, quest'ultimo spesso abbandonato dalle politiche governative ma che con il M5S ha riacquisito centralità e risultati. Mi sono speso proprio per cogliere le opportunità del Pnrr raggiungendo risultati come i lavori finanziati per la metro di Catania, come i finanziamenti per l'autorità di sistema portuale Catania e Augusta. Inoltre ho partecipato ai tavoli e discusso con i gestori privati per l'installazione delle colonnine di ricarica elettrica volte a favorire la mobilità sostenibile”, aggiunge Cantone. "Tutti temi che dovranno essere portati avanti nella prossima legislatura e ai quali deve essere affiancata la tutela del lavoro, l'introduzione del salario minimo, la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Temi nodali specie per la ripresa del Sud Italia e che saranno oggetto delle mie battaglie e di quelle di tutto il Movimento”, conclude.