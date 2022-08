Elezioni, comincia la raccolta delle firme: i banchetti di Italexit

Comincia la raccolta delle firme per le candidature alle elezioni regionali e politiche. Anche Italexit si organizza, sebbene con qualche difficoltà derivante dalla crisi di governo che rende più farraginosi i processi burocratici. "La situazione politica italiana vive uno dei momenti più drammatici del dopoguerra: il Governo Conte prima e Draghi dopo con la scusa della pandemia hanno limitato le libertà individuali garantite dalla Costituzione". Si legge nella nota stampa del partito guidato da Gianluigi Paragone. "A certificare il fallimento del Governo Draghi è stata la decisione di andare alle elezioni anticipate che ci costringono a raccogliere oltre 750 firme per ogni circoscrizione che diventano mille per raggiungere una soglia di sicurezza", spiegano i coordinatori del partito.

"A causa del ritardo del Governo nel predisporre i moduli per la raccolta firme siamo stati costretti a ricominciare tre volte per diversi motivi". L'ultima raccolta firme è iniziata lunedì, con i banchetti in via Etnea 284 dalle 18 alle 21. "Vi chiediamo di andare per apporre la vostra firma muniti di documento - è l'appello lanciato dal partito - Per poter essere sicuri di raggiungere l'obiettivo delle mille firme, abbiamo deciso di aggiungere ai tradizionali banchetti giornalieri il 'FIRMA-DAY' che si svolgerà sabato 13 agosto sempre in via Etnea dalle 10 alle 22 grazie all'aiuto di tanti militanti che si alterneranno durante le 12 ore e con la presenza costante di 2 certificatori.

"Il team di Italexit Catania chiede a ognuno di voi di aiutarci a raggiungere questa soglia di sbarramento delle 750 firme più 200-250 di sicurezza, venendo a firmare la petizione e portando con voi amici e parenti, chi lo desidera ci può dare una mano rimanendo qualche ora con noi , per dare assistenza ai ragazzi che si occuperanno della raccolta firme. Il calendario della raccolta firme già stabilito per questa settimana continua con il tradizionale appuntamento tutti i giorni dalle 18 alle 21 in via Etnea 284 in attesa della giornata straordinaria di sabato per il FIRMA-DAY dalle 10 alle 22 in via Etnea 284".