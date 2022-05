Tra il 16 e il 24 luglio il centrosinistra voterà il candidato per le elezioni regionali

Le primarie del centrosinistra per la scelta del candidato governatore alle Regionali d'autunno in Sicilia si terranno tra il 16 e il 24 luglio. Lo ha deciso il tavolo regionale della coalizione progressista, che si è riunito oggi a Misterbianco. Presenti i rappresentanti di Movimento 5 stelle, Partito democratico, Cento passi, Psi, Articolo 1 e Verdi. "Al centro del confronto la consultazione popolare che dovrà decidere il candidato presidente della Regione", recita una nota. Fissato inoltre la data ultima per la presentazione delle candidature alle primarie: le 12 del 10 giugno. Previsto l'obbligo del numero di firme a sostegno di ciascuna candidatura. Ogni candidato, inoltre, dovrà presentare almeno una lista in cinque province a sostegno di colui che vincerà la consultazione.