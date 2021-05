Elezoni Rsu call center "System house", candidato Uilcom il più votato

Paolo Francesco Sofia, in lista per la UilCom-Uil, è stato il candidato più votato nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) al call-center “System House” di Misterbianco. Ha ottenuto 13 preferenze su 39 votanti, risultando anche eletto rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls). Soddisfatti il segretario generale e il segretario organizzativo della Uilcom di Catania, Gaetano Cristaldi e Concetto Sicali: “Il successo tra i lavoratori della System House costituisce un ulteriore attestato di credibilità e consenso per la nostra attività sindacale, ma soprattutto rappresenta uno stimolo a proseguire e intensificare gli sforzi. Per questo risultato dobbiamo ringraziare anche l’impegno di Tony Rao, assieme a quello di Paolo Sofia”. La segretaria generale della Uil, Enza Meli, si è complimentata con la Segreteria Uilcom e con i candidati: “Restare accanto alle lavoratrici e ai lavoratori dei call-center catanesi con passione, coerenza e lungimiranza è da sempre un tratto distintivo della nostra missione sindacale. Adesso, abbiamo un motivo per andare avanti e fare di più!”.