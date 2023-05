Comunali, una liceale del "Cutelli" è la candidata siciliana più giovane

Si chiama Daria D'angelo ed è nata nel 2005, la più giovane candidata di questa tornata elettorale in Sicilia. Daria, studentessa del liceo catanese "Mario Cutelli" , ha compiuto 18 anni il 19 aprile scorso ed è una delle cinque candidate donne a consigliere comunale con la lista civica "Insieme per Catenanuova" che sostiene Rino Valenti Sindaco.

Nonostante frequenti ancora il liceo, Daria ha le idee chiare per il suo futuro politico: "Sono stanca di aspettare un cambiamento. Mi sono messa in gioco perché voglio dare il mio contributo per fare rinascere Catenanuova e dare nuove possibilità a noi giovani, costretti ad andare via".