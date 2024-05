Elezioni sindacali nel sito della 3Sun: scoppia la polemica e la Cisal Federenergia presenta ricorso

In questi giorni tengono banco negli ambienti sindacali le recenti elezioni Rsu (rappresentanze sindacali unitarie) e Rls (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)nel sito della 3Sun Gigafactory di Catania. Le votazioni, svolte tra il 13 e il 15 maggio dopo lo slittamento causato dai fatti accaduti nella centrale idroelettrica di Suviana, sono state contestate per una serie di irregolarità dalla Cisal Federenergia che, attraverso il segretario regionale Raffaele Loddo, ha presentato ricorso.

Le contestazioni avanzate dal sindacato sono molteplici, in quello che viene definito "un pastrocchio". Si parte dal numero di votanti: Inizialmente, infatti, i votanti previsti erano 261, ma in seguito sono stati aumentati a 360 senza la preventiva comunicazione alle organizzazioni sindacali e senza modificare il regolamento elettorale. Questo, secondo Cisal, potrebbe essere il risultato di un "inciucio o accordo preventivo" tra soggetti non noti.

Altro punto poco chiaro e su cui la parte sociale chiede sia fatta luce, riguarda l'inclusione di personale non abilitato: L'elenco dei votanti, spiega Cisal, includeva quasi 100 dipendenti ancora in prova alla data del 10 maggio, quando è stato inviato alla commissione elettorale.

A completare il quadro ci sarebbe anche la mancanza di garanzie per alcune categorie di lavoratori. Non sarebbe stata garantita la possibilità di voto online ai lavoratori in telelavoro, mentre il personale in riposo compensativo obbligato o in turno notturno avrebbe dovuto aspettare l'apertura del seggio per votare. Infine la violazione del regolamento elettorale: Cisal, infatti, sostiene che le modalità di voto non hanno rispettato il regolamento vigente.

In una lettera indirizzata ai lavoratori Cisal chiede l'intervento di Stefano Lorenzi, attuale, responsabile di 3SUN Gigafactory di Enel Green Power, affinchè verifichi la correttezza dell'operato dei suoi collaboratori e di convocare un incontro per discutere della questione

Il sindacato, ribadendo il proprio impegno per la tutela dei lavoratori, ha dichiarato che perseguirà in tutte le sedi opportune chiunque tenti di validare queste elezioni, definite "elezioni bulgare", complimentandosi, con una marcata vena di sarcasmo, con "coloro che 'hanno vinto' senza aver effettivamente vinto nulla".

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale