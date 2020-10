Elezioni sospese a Tremestieri Etneo per illeciti nella sottoscrizione delle liste

Non si voterà a Tremestieri Etneo: elezioni sospese. La decisione clamorosa è arrivata dal governo regionale che ha detto stop a seguito di un rapporto della Procura della Repubblica di Catania giunto nel pomeriggio a Palazzo Orleans. Secondo la magistratura inquirente, da un'indagine della compagnia dei carabinieri di Gravina di Catania, emerge "la sussistenza di illeciti di rilevanza penale correlati alle sottoscrizioni e alle relative autenticazioni delle liste dei candidati".

Il governo rgionale ha poi annunciato che si voterà il 29 e 30 novembre 2020 a Tremestieri Etneo. L'eventuale ballottaggio si terrà il 13 e 14 dicembre. Negli ultimi giorni era scoppiato il caso Tremestieri a seguito della denuncia di un candidato, che poi non si sarebbe presentato, su alcune irregolarità: da qui i controlli dei carabinieri e un gran movimento in città. Inoltre uno dei candidati, Santo Nicosia, aveva già chiesto il rinvio delle elezioni poiché era stato colpito dal Covid19 e non aveva potuto svolgere campagna elettorale.