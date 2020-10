Elezioni sospese a Tremestieri Etneo, Simona Pulvirenti: "Provvedimento gravissimo"

“Il comunicato di ieri con cui si annunciava la sospensione delle elezioni a Tremestieri Etneo, per quanto stringato, è dirompente. Non c’è alcuna cautela nelle parole. Non c’è scritto “ipotesi di illeciti”. O “presunti illeciti” o sospetti. È scritto che “è emersa la sussistenza di illeciti di rilevanza penale correlati alle sottoscrizioni e alle relative autenticazioni delle liste dei candidati”. La candidata sindaco a Tremestieri Etneo del Movimento 5 Stelle Simona Pulvirenti, con una nota, commenta la sospensione e il rinvio delle elezioni nel comune etneo. “Presumo siano illeciti di una gravità eccezionale – continua la Pulvirenti - tale da indurre la Procura a richiedere la sospensione delle elezioni. Una gravità tale da indurre il Governo regionale a riunirsi in seduta straordinaria e urgente per sospendere le elezioni a 24 ore dall’insediamento dei seggi. Un provvedimento che non ricordo abbia precedenti. Ieri per molte ore mi sono sentita frastornata, confusa. Mi sono vergognata come cittadina di Tremestieri Etneo. E accanto alla vergogna la rabbia. La rabbia verso chi, pur di vincere le elezioni, espone i cittadini onesti di Tremestieri Etneo a una gogna mediatica di rilevanza nazionale. E questo in un Comune in cui il sindaco uscente si vanta di aver sottoscritto il “Patto per la legalità”. Eppure, per il calcolo statistico è più probabile che la più coinvolta sia proprio la sua coalizione, data la sua “corazzata” di 8 liste. Qualcuno si chiede: ma se vengono compiuti illeciti di tale rilevanza per essere eletti, cosa si è disposti a fare dopo? Ecco. È da anni che, inascoltata, denuncio e segnalo a tutti gli Organi competenti. Dal Prefetto alla Magistratura, passando per la Corte dei Conti. Chissà che adesso tirino dai cassetti anche quello. Chi come noi ha agito nella piena legalità e rispetto delle Leggi e delle regole non può essere penalizzato. Vigileremo con scrupolo e attenzione affinché il procedimento elettorale non venga annullato, avvantaggiando, così, proprio chi lo ha inquinato. I cittadini di Tremestieri Etneo hanno bisogno di tornare a respirare aria pulita”, ha concluso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.