Elezioni a Tremestieri, Rando: "Basta polemiche, diamo fiducia agli elettori"

Sei liste in campo a sostegno del progetto di Santi Rando: Tremestieri Viva, Movimento Forza Tremestieri, Fratelli d'Italia, Tremestieri in Primo Piano, Forza Italia per Tremestieri e Popolari e Autonomisti. Con la scadenza del termine per la presentazione delle liste avvenuta ieri, gli schieramenti sono definiti ed i tremestieresi si preparano, per la quarta volta in pochi mesi, ad andare a votare.

"Abbiamo atteso con rispetto istituzionale i tempi dettati dal Governo regionale, ma nel frattempo non siamo rimasti con le mani in mano. - ha dichiarato il sindaco uscente Santi Rando - Disinteressati ai veleni che taluni amano spargere per esacerbare il clima del confronto pre elettorale, ci siamo concentrati a portare avanti nuove iniziative. Abbiamo ottenuto importanti finanziamenti con fondi extra bilancio comunale per la riqualificazione ed efficientamento energetico di scuole strutture comunali. Nel 2015, quando ci siamo insediati, abbiamo ereditato una situazione economica disastrosa. Oggi, invece, possiamo guardare con fiducia al futuro, operare investimenti sul territorio, riqualificare le aree a verde installando nuove aree attrezzate ed operare interventi a sostegno delle fasce più deboli. In questi mesi, tra l'altro, tre scuole sono state oggetto di lavori di efficientantamento energetico e messa in sicurezza, è stato dato il via ai lavori sugli edifici del municipio e del centro diurno, ci siamo aggiudicati il finanziamento per la realizzazione di un parco giochi inclusivo e sono stati presentati progetti per importanti bandi con i quali desideriamo portare ulteriori risorse da investire sul territorio. Nei prossimi anni riusciremo ad operare importanti investimenti sul territorio grazie alla gestione oculata di questi anni. Ci presentiamo agli elettori con sei liste ed una squadra compatta e competente fatta di persone che in questi anni hanno lavorato incessantemente per il territorio. Abbiamo un programma ambizioso che completerà il percorso iniziato nel 2015. La nostra politica è da sempre quella del 'fare' e c'è ancora tanto che, con l'aiuto e il supporto dei nostri concittadini, dobbiamo e vogliamo realizzare per Tremestieri.