Emergenza a Maniace, la crisi idrica e gli enormi disagi della cittadinanza

A Maniace la mancanza di acqua è all’ordine del giorno e ciò che prima era un importante disagio, oggi è diventato un’emergenza che la cittadinanza sta cercando di fronteggiare, così come l’amministrazione comunale. Dopo diversi appelli lanciati, il sindaco di Maniace, Franco Parasiliti Parracello, torna a parlare tramite i social e – soprattutto – tramite un documento ufficiale inviato al ministro della protezione civile e delle politiche del mare, al presidente della regione, ial prefetto di Catania e alla protezione civile regionale.

In questa nota, oltre ad alcuni dati tecnici forniti per dar contezza del grave problema in atto, è presente anche un vero e proprio appello ad intervenire. Viene esposta anche la soluzione pensata dall’ente: l’allaccio di pompe che possano in via eccezionale prelevare l’acqua dal torrente Martello, che insiste sul territorio maniacese. Per molti cittadini si sta consumando un vero e proprio dramma, tanti i giorni consecutivi senza acqua in casa. Qualche giorno fa, comunque, era stato annunciato l'arrivo di alcune autobotti, una soluzione tampone che però non risolve alla radice la criticità legata alla siccità che ha investito l'isola negli ultimi mesi.

La richiesta era stata già fatta tempo fa e, proprio sui social, Franco Parasiliti Parracello ne racconta gli esiti: "Mentre la protezione civile ha messo a disposizione centomila euro, per lavori di attingimento dell'acqua dalle sorgenti che, confluiscano nel martello, la burocrazia ci blocca tutto, perchè per realizzare questi lavori ci chiedono le autorizzazioni di ben quattro enti, assurdo, gia' nel mese di febbraio in un'intervista televisiva e anche per iscritto, chiesi al presidente della regione la deroga per la provvisoria risoluzione, riguardo l'attingimento, ma nulla è stato fatto. Non butto la spugna, continuerò questa battaglia,fino al buon risultato, più di quello che abbiamo fatto non si poteva fare. Vi terrò aggiornati, collaborate e fate buon uso di questa risorsa che è l'acqua".