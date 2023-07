Aeroporto, Cardillo (FdI): "No polemiche ma carenze evidenti"

"I disagi causati in questi dall'incendio all'aeroporto di Catania certificano la evidente fragilità della struttura e la necessità di interventi per sopportare il molto positivo dato sulla crescita che ha visto e vedrà Catania come scalo centrale nel mediterraneo (nel solo 2022 sono transitati 10 milioni di passeggeri e gli arrivi di turisti in Sicilia sono aumentati del 56% rispetto all'anno precedente). È quanto dichiara Alberto Cardillo, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.

"Adesso bisogna certamente - aggiunge - superare l'emergenza senza polemiche, come saggiamente ricordato dal sindaco Enrico Trantino, alleviando il più possibile i disagi. Ed è molto positivo in questo senso quanto hanno già fatto l'assessore ai trasporti Alessandro Aricò con i mezzi dell'Ast messi a disposizione per trasportare quanti sono stati dirottati negli altri scali siciliani, e il ministro della difesa Crosetto con l'apertura all'utilizzo di Sigonella".

"Da coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia - continua ancora Cardillo - ringrazio anche tutti i nostri parlamentari di Catania per l'attenzione che da subito hanno dato alla questione a Palermo e Roma. Tuttavia, quanto rimarcato dai ministri Nello Musumeci e Adolfo Urso sulle carenze organizzative e strutturali del sistema deve servire da monito positivo per il rilancio dell'aviazione civile a Catania e più in generale in tutta la Sicilia. Senza collegamenti aerei decenti ogni prospettiva di crescita commerciale e turistica della Sicilia ai livelli dei nostri competitori sono precluse. Chi dovrà ricercare delle responsabilità su quanto avvenuto è giusto che le cerchi e chi ha sbagliato sarebbe bene ne prendesse atto. La politica adesso ha il dovere di rilanciare per portare davvero la Sicilia al centro della regione euromediterranea".