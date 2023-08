Emergenza aeroporto: tra polemiche e disagi, oggi ritorna Schifani

Nuova visita, oggi, del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani all'aeroporto "Vincenzo Bellini" di Catania. Il governatore, assieme al presidente dell'Enac Pierluigi Di Palma e all'amministratore delegato di Sac Nico Torrisi, effettuerà un sopralluogo per verificare le condizioni del terminal "A" dopo i lavori di bonifica effettuati in seguito all' incendio dello scorso 16 luglio e l'operatività del terminal aggiuntivo, realizzato grazie alla collaborazione dell'Aeronautica militare.

Da stamattina alle 04:00 il piccolo terminal aggiuntivo è infatti operativo, consentendo di operare 14 voli all’ora, 7 arrivi e 7 partenze. Ma non si spegne, però, la polemica sui disagi subiti dai passeggeri, le incertezze sulla riapertura e sui servizi prestati. Dopo, infatti, la presa di posizione dei parlamentari siciliani di Camera e Senato di Fratelli d'Italia con una nota congiunta a firma anche del sindaco di Catania Enrico Trantino, continuano le riflessioni su quanto accaduto e sul perdurare dell’emergenza all’aeroporto di Catania.

“È incalcolabile il danno procurato dall’incendio avvenuto all’aeroporto di Catania. Danno all’economia del turismo e non solo. Danno irreparabile all’immagine della Sicilia nel mondo. Assurdi disagi ai passeggeri. Incertezza e contraddizioni sulla riapertura…a giorni, a settimane, a mesi o forse mai. E non bastano incoraggiamenti e soccorsi agli amministratori per sapere quando mai avverrà il ritorno alla normalità”, dichiara il segretario organizzativo del Mpa, Salvo Di Salvo.

“In quanto al dopo – conclude Di Salvo - basta richiamare le parole pronunciate da Piero Agen, patron della Camera di Commercio e dunque della Sac all’indomani del disastro: 'Folle carenza di sicurezza, lo dico da anni' . Non c’è altro da aggiungere. Oggi altro sopralluogo del presidente della Regione all’aeroporto. Sarà il momento giusto per un consiglio spassionato a chi di competenza?”.

La Democrazia Cristiana, invece, con una nota ha invitato "tutta la coalizione di governo e la politica" ad impegnarsi senza polemiche. "Le polemiche non aiutano - si legge nella nota - le fughe in avanti sono inutili e rischiano di essere dannose per la Sicilia che ha bisogno del lavoro virtuoso e dell'impegno leale e costruttivo di tutti noi per superare questo tempo di difficoltà e di disagi. Tutto il resto porterebbe, invece, a pensare male, sperando, però, di non azzeccarci".