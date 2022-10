A Giarre è di nuovo emergenza buche, Barbagallo: "Sollecitati interventi"

Con le prime piogge autunnali torna prepotentemente in primo piano l’emergenza buche. Da alcune settimane a Giarre, in diverse zone del territorio, sia in centro che in periferia, sul manto stradale si sono aperte pericolose voragini che, specie quando la visibilità è scarsa, diventano rischiose per chi percorre le strade.

Per questo motivo, nei giorni scorsi, il presidente del Consiglio comunale Giovanni Barbagallo ha inviato al dirigente competente, al sindaco Leo Cantarella e all’assessore ai Lavori Pubblici, Claudio Raciti, una lettera per sollecitare interventi tempestivi. L’amministrazione comunale, dal suo canto, avrebbe già attivato le procedure necessarie per avviare i lavori di messa in sicurezza delle strade più malconce.

“Le numerose buche che si sono aperte sul manto stradale dopo le prime piogge ci preoccupano e fanno tornare al centro del dibattito politico la necessità di reperire fondi sempre più cospicui per la manutenzione delle nostre strade – dichiara Giovanni Barbagallo - Come presidente del Consiglio comunale, ho segnalato già un mese fa e sollecitato successivamente il sindaco, l’assessore al ramo e gli uffici affinché intervengano celermente per riparare i tratti dissestati. La sicurezza, il decoro e la percorribilità delle nostre strade dovrebbero essere sempre garantite anche se, oggettivamente, le difficoltà degli enti locali sono davvero immense. Servirà pazienza, impegno e costanza. Noi – conclude il presidente del Consiglio - ci saremo e vigileremo”.