Catania è la città più calda dell'Isola e tra le più afose di tutto il sud Italia. Alle 15 di questo "pomeriggio di fuoco" la temperatura ha raggiunto il picco di 47,6 gradi registrati. E' quanto emerge dalle rilevazioni effettuate dalla Protezione civile della Regione Siciliana. La stessa temperatura è stata a Priolo, nel Siracusano, che condivide con il capoluogo etneo il poco lusinghiero primato. L'emergenza caldo continuerà per altri due giorni. Da mercoledì, invece, è atteso un significativo e probabilmente momentaneo cambio di rotta con l'arrivo dei venti di Grecale, che dovrebbero far scendere le temperature con valori intorno ai 35 gradi, in linea con la media del periodo.