Emergenza caldo, conclusa l'assistenza alle persone fragili

I locali climatizzati approntati dal Comune di Catania alle Ciminiere, con la somministrazione gratuita di due pasti giornalieri, hanno avuto il gradimento di numerosi cittadini, anche senza fissa dimora, che hanno usufruito dei servizi gestiti dai volontari. Nei giorni più duri del caldo infernale di questi giorni, hanno rappresentato un approdo sicuro per quanti non hanno avuto la possibilità di godere di un ambiente protetto dalla calura ai massimi livelli. Un’esperienza conclusa ieri che, se necessario, verrà riproposta dall’amministrazione comunale. Sono state centinaia le persone che, a rotazione, hanno trovato accoglienza e protezione nelle ore più difficili in cui si sono raggiunte temperature elevatissime, una soluzione condivisa con le Unità di strada collegate ai servizi sociali e alla protezione civile, consentendo che nessuno rimanesse senza difese all’aumento delle temperature.

"Ringrazio - ha detto il sindaco Enrico Trantino - quanti si sono prodigati perché questo avamposto di solidarietà per l’intera città funzionasse al meglio. Penso soprattutto ai volontari della Croce Rossa e della Misericordia ma anche all’assessore servizi sociali Brucchieri che hanno operato con insuperabile spirito di servizio, servendo i pasti ai bisognosi e dando accoglienza ai meno fortunati nel segno della più autentica solidarietà".