Emergenza caldo, Musumeci: "Momento delicato, ancora due giorni difficili"

"Altri due giorni saranno difficili: oggi e domani, anche da domani pomeriggio il nostro servizio meteo prevede un leggero miglioramento con un vento di maestrale che dovrebbe aiutare a ridurre la temperatura, facendola scendere da 45 a 35 gradi e questo secondo l'Enel può consentire di completare i lavori". Queste le parole del ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, a conclusione del vertice, tenutosi questa mattina in prefettura, sulle interruzioni di energia elettrica e alla conseguente mancanza di acqua in città in alcune zone dell'hinterland. Ai lavori hanno partecipato anche i capi dipartimento nazionale e regionale della Protezione civile, Fabrizio Curcio e Salvo Cocina, il sindaco Enrico Trantino e la prefetta Maria Carmela Librizzi.

"Stiamo pagando da un lato il cambiamento climatico al quale già da qualche anno avremmo dovuto guardare con maggiore attenzione, dall'altro lato un'infrastruttura che non appare assolutamente adeguata al nuovo contesto". Musumeci ha spiegato che "l'eccessivo calore ha determinato un'incapacità di resistenza al calore dei cavi interrati" e che "oltre cinquecento tra tecnici e operai sono al lavoro" per fare fronte all'emergenza.

"Enel investirà 412 milioni per la rete"

"È un momento di particolare difficoltà per Catania, anche per la concomitante e perdurante chiusura dell'aeroporto. Passata la emergenza di questi giorni, dovremo tutti metterci attorno a un tavolo per rendere conto ognuno delle proprie condotte commissive e omissive e lavorare affinché simili crisi non debbano più ripetersi".

“Particolare attenzione - ha sottolineato Musumeci - è stata riservata ai presidi ospedalieri, agli istituti carcerari e alle famiglie che vivono particolari disagi. Sono stati allertati i servizi socio-assistenziali e sanitari e abbiamo chiesto una maggiore dotazione di gruppi elettrogeni. Per evitare il ripetersi di tale assurda situazione, l'Enel provvederà ad investire nei prossimi due anni 412 milioni di euro del Pnrr per il potenziamento e l'adeguamento della rete elettrica".

"Preoccupati per i prossimi giorni"

“Mentre eravamo impegnati sulla emergenza incendio aeroporto - ha spiegato il Presidente della Protezione civile siciliana Salvatore Cocina - da giovedì si è posta su questa emergenza sui distacchi Enel per via del persistere di queste alte temperature che ci preoccupano per i prossimi giorni”.

“Abbiamo messo insieme i sindaci - ha aggiunto - e raccolto le segnalazioni con un coordinamento unico. Diamo atto a Enel di essere intervenuta ma il loro sforzo non è bastato tanto da spingere il Presidente della Regione a chiedere l’intervento dell’amministratore delegato che oggi ha inviato 150 unità di personale e tecnici da altre parti d’Italia e altre 4 power station”.

Cocina ha ricordato le indicazioni fornite ai sindaci dei Comuni siciliani per fronteggiare l’emergenza caldo e blackout: "Ci preoccupano molto i prossimi giorni, anche perché se tra mercoledì e giovedì dovrebbero diminuire, le temperature potrebbero rialzarsi creando altro distacchi. Abbiamo indicato ai sindaci di istituire dei luoghi freschi, di aprire i Coc per la popolazione fragile come hanno fatto ad esempio Catania ed Acireale”.

Cisl: "Occorre ripensare a nuovi impianti"

"Ringraziamo il ministro e le istituzioni locali per aver dato immediato riscontro anche alle nostre rivendicazioni e all’appello-denuncia che abbiamo lanciato due giorni, fa per un'emergenza mai vista a Catania e nella sua provincia, con enormi disagi e danni materiali a famiglie e attività imprenditoriali". È il commento di Maurizio Attanasio, segretario generale della Cisl etnea.

"Condividiamo con il ministro Musumeci - ha aggiunto - sulla necessità di unire tutte le forze politiche e gli sforzi per uscire fuori dalle emergenze e prevenire ulteriori possibili analoghe situazioni. Determinante sarà mantenere l’impegno assunto dall’Enel a investire, nei prossimi due anni, 412 milioni di euro del Pnrr per potenziare e adeguare la rete elettrica alle necessità di un territorio che ha bisogno di benessere e sviluppo. Occorrerà ripensare anche a nuovi impianti che mettano in sicurezza le forniture idriche, a partire dagli ospedali e dagli enti che affrontano le emergenze".