Emergenza cenere vulcanica, "Prima L’Italia Lega”: “Un pericolo per i cittadini"

Il consigliere comunale Andrea Cardello insieme ai consiglieri del gruppo “Prima l'Italia Lega” chiedono all’amministrazione delle spiegazioni in merito al mancato intervento effettivo sulla rimozione della cenere vulcanica dalle strade cittadine. “A distanza di una settimana dalla pioggia di cenere vulcanica, le strade e i marciapiedi di Catania non sono ancora stati ripuliti, risultando altamente pericolosi per i cittadini- afferma il consigliere Cardello - La situazione è davvero grave soprattutto per la viabilità, ci riferiamo ai centauri, ai ciclisti ma non solo anche ai pedoni. Per tanto chiediamo all’amministrazione, di esplicitare le soluzioni e in particolar modo le tempistiche che si stanno adottando”. Quello che chiedono i consiglieri di Prima l'Italia Lega come spiega Cardello è un intervento massiccio di manutenzione e pulizia, “bisogna velocizzare la rimozione della cenere vulcanica, al fine di ripristinare al più presto la sicurezza stradale per tutti i cittadini”.