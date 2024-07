Emergenza cenere vulcanica, Scuderi e Rotella: “Si velocizzi la rimozione e si puliscano i tombini"

“Velocizzare la rimozione della cenere vulcanica dalle arterie della città, ma soprattutto attenzione e verifica dei tombini completamente pieni della stesse cenere”. E’ quello che chiedono all’amministrazione i consiglieri comunali del Mpa, Angelo Scuderi e Daniela Rotella, dopo la copiosa caduta di cenere dei giorni scorsi. Una richiesta, peraltro, già ratificata dai consiglieri della quinta commissione consiliare (presieduta da Scuderi) che, lo scorso 5 luglio, all’unanimità avevano chiesto urgentemente alla direzione competente la pulizia delle caditoie.

“Purtroppo – aggiungono Scuderi e Rotella – dopo qualche giorno dalla pioggia di cenere le strade cittadine sono ancora piene di cenere, creando un enorme pericolo soprattutto per chi viaggia con motocicli, biciclette e monopattini”. “Ma quello che preoccupa maggiormente – concludono i consiglieri Mpa – sono i tombini e ciò che potrebbe accadere in caso di pioggia. Per questo chiediamo all’amministrazione guidata dal sindaco Trantino che venga subito predisposta la manutenzione e pulizia di tombini e caditoie”.