Emergenza coronavirus, Consoli (Fials): "Rispetto della dignità dei lavoratori"

In merito al confronto tenutosi all’Asp di Catania tra la dirigenza dell’azienda sanitaria, il commissario per l’emergenza Covid Pino Liberti e i rappresentati sindacali è intervenuta Agata Consoli, segretaria provinciale della Fials etnea.

La sindacalista è convinta che "innanzitutto oggi più che mai, a causa di questo momento emergenziale, i sindacati devono essere operativi al massimo per tutelare i diritti dei lavoratori. Questo non è il momento delle sterili affermazioni tipo facciamo gioco di squadra, perché nel gioco di squadra alla fine le gravi conseguenze in termini di lesione dell'integrità psico-fisica e morale investirà solo ed esclusivamente gli operatori sanitari. Pertanto la Fials ritiene che alla base del lavoro di squadra debba esserci un limite invalicabile rappresentato dal rispetto e dalla dignità nei confronti dei lavoratori da parte di tutti i datori di lavoro".