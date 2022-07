Emergenza covid e nuove misure negli ospedali, Consoli (Fials): "Piano regionale di difficile attuazione"

Bolle nei reparti e nuove misure organizzative contro il covid. Da Catania partono le nuove disposizioni regionali per il contrasto al virus. Dal Cannizzaro al Garibaldi passando per il Policlinico, negli ospedali sono state attuate le misure previste dalla circolare dell’assessorato regionale alla Salute. Il sindacato Fials non ci sta e attacca: le nuove regole conterrebbero gravi criticità e un elevato rischio di contagio per gli operatori sanitari, infermieri, oss e personale medico. Il sindacato è già intervenuto con diverse note a firma del segretario provinciale Agata Consoli e della segreteria regionale.

Secondo la Fials "le disposizioni organizzative impartite da codestoassessorato sono di difficile attuazione, sia per la carenza endemica di personale, sia per la difficoltà alle quali andranno incontro i lavoratori assegnati al compito di seguire i pazienti asintomatici e pauci-sintomatici in reparto". E ancora, Consoli spiega che "basti considerare che,per entrare nelle stanze dedicate ai pazienti covid, il personale sanitario dovrà indossare apposite tute protettive ogni volta che entra e spogliarsi delle stesse ogni volta che esce. Quanto segnalato, oltre ad incidere sulle tempistiche di attività dei lavoratori e sulla loro disponibilità per gli altri pazienti del reparto, determinerebbe ingenti costi per il continuo utilizzo di dispositivi di protezione individuale usa e getta e problemi logistici legati alla necessità di utilizzare in ogni reparto una stanza dedicata alla vestizione e svestizione degli addetti in questione, ma anche la concreta possibilità che ciò non sia sufficiente a prevenire la diffusione del contagio all’interno del reparto, con incidenza non solo sulla salute degli altri degenti ma, soprattutto, sulla presenza in servizio dei sanitari che si potrebbero infettare, in un periodo in cui la carenza di personale è accentuata dal godimento delle ferie estive".

La Fials chiede quindi una convocazione urgente al fine di discutere e integrare le disposizioni impartite,nell’interesse sia dei ricoverati che di tutto il personale di assistenza".