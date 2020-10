Emergenza Covid, potenziato organico all'ospedale Cannizzaro

L’Azienda Cannizzaro potenzia l’organico impegnato nell’assistenza ai malati Covid. Il Direttore Generale, dott. Salvatore Giuffrida, ha infatti firmato in questi giorni i contratti di collaborazione di 13 giovani medici specializzandi in Medicina Interna e in Geriatria e di due infermieri, mentre ha prorogato i contratti sottoscritti all’inizio della pandemia con altri due medici, due biologi e 15 infermieri. Complessivamente, 34 unità che, insieme con i colleghi strutturati resisi disponibili a turni straordinari, andranno ad operare nei reparti dedicati ai malati Covid. Nell’ambito delle iniziative volte ad affrontare l’emergenza epidemiologica, è inoltre tornata a riunirsi l’Unità di Crisi aziendale, costituita con delibera dello scorso 26 febbraio, presieduta dal Direttore Generale dott. Salvatore Giuffrida e coordinata dal Direttore Sanitario dott.ssa Diana Cinà. Nel corso della riunione, alla presenza dei direttori di Dipartimento e della responsabile della Gestione del rischio clinico e Direzione medica di presidio dott.ssa Anna Maria Longhitano, sono state condivise le misure organizzative in fase di definizione, in osservanza delle indicazioni ministeriali e assessoriali sulla gestione dell’emergenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.