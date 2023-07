Ast, corse speciali per l'emergenza Fontanarossa

Orari e percorsi dei bus che collegano quotidianamente i quattro aeroporti siciliani. Sul sito dell’Ast ogni giorno sono pubblicate tutte le corse speciali che l’Azienda effettua a seguito alla chiusura temporanea dello scalo di Fontanarossa. Per fronteggiare l’emergenza e garantire così un collegamento efficiente tra gli scali di Trapani, Palermo, Catania e Comiso è stato attivato dal 18 luglio il servizio speciale a seguito della task force voluta dal presidente della Regione, Renato Schifani, di concerto con l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò. Ogni giorno, dunque, collegandosi al sito www.aziendasicilianatrasporti.it si possono visionare gli orari delle corse e le destinazioni. E’ un ulteriore supporto di Ast Spa per agevolare i cittadini siciliani e per i numerosi turisti che in questi giorni arrivano nell’Isola, consentendo loro di pianificare i propri spostamenti. Le corse speciali sono completamente gratuite per i passeggeri.