Emergenza Fontanarossa, Schifani: "Da ministro Crosetto via libera a uso di Sigonella"

Via libera dal ministro della Difesa, Guido Crosetto all'utilizzo dell'aeroporto militare di Sigonella per far fronte all'emergenza in cui si trova lo scalo di Fontanarossa a seguito dell'incendio divampato la scorsa domenica sera e che ha messo in ginocchio tutto il sistema aeroportuale etneo. A dare l'annuncio è stato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ieri si era scagliato contro la decisione presa dalla direzione generale dell'aeroporto di Palermo di dire stop ai voli diretti a Catania ma dirottati allo scalo "Falcone-Borsellino".

"Ieri sera - ha detto Schifani - ho chiamato il ministro Crosetto al quale ho chiesto la possibilità dell'utilizzo dello scalo dell'aeroporto militare di Sigonella, dopo aver rappresentato il grave stato di criticità in cui si trova il sistema aeroportuale siciliano a seguito della ridottissima attività dello scalo di Fontanarossa. Il ministro, dopo le dovute consultazioni, mi ha informato circa la possibilità dell’utilizzo dello scalo militare, come già avvenuto in una precedente situazione di inagibilità dell'aeroporto di Catania, a causa della pioggia di polvere vulcanica. Ringrazio a nome dei siciliani il ministro Crosetto per la grande sensibilità dimostrata sulla vicenda, che denota ancora una volta la serietà ed affidabilità del governo Meloni".