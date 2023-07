Incendi, per l'assessore Amata l'emergenza è superata: "Turisti, vi aspettiamo"

"La Sicilia è ferita, oltre mille roghi l’hanno devastata in lungo e in largo, ma adesso l’emergenza incendi è superata e le vacanze per i turisti possono continuare in totale sicurezza". Lo afferma l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata. "Anche l’aeroporto di Catania si avvia a tornare alla piena operatività, consentendo agli altri scali dell’Isola di riprendere le normali attività in sicurezza e senza stress e disservizi. Il vero volto della nostra terra è quello delle spiagge bianche e delle acque cristalline, dei borghi montani che conservano le nostre tradizioni più genuine, ma anche dei monumentali e unici gioielli millenari della cultura, oltre all’eccellente enogastronomia. Turisti vi aspettiamo in Sicilia, siete i benvenuti".

Presso lo scalo aeroportuale Vincenzo Bellini, intanto, proseguono le operazioni di pulizia e bonifica delle aree interessate dall'incendio dello scorso 16 luglio, che potrebbe essere partito da una stampante. Sono state montate dall'Aeronautica Militare delle tensostrutture per incrementare la capienza del terminal C, l'unico attualmente in piena operatività e con un notevole carico di lavoro aggiuntivo, ma non è stata comunicata una data presunta di fine emergenza. Scartata l'ipotesi Sigonella, in un primo momento messa a disposizione dallo stesso ministro Crosetto.

Turisti in attesa delle procedure di imbarco in aeroporto

Anche gli operatori turistici delle altre province siciliane sono fortemente penalizzati dal perdurare dei disagi a Fontanarossa. "In queste situazioni carsiche che affiorano sistematicamente in Sicilia - afferma Giuseppe Rosano, presidente Noi albergatori Siracusa - ancora non è dato sapere quando lo scalo di Catania riprenderà la piena attività. L’unica certezza, al momento, sono le numerose cancellazioni di prenotazioni che albergatori, assieme al comparto turistico siciliano, stanno subendo, registrando una notevole perdita di ricavi per i mancati arrivi dei viaggiatori. Tanto che si sta già pensando a un’istanza di risarcimento dei danni provocati". "L’avventatezza scivolata dalla bocca del ministro Musumeci - conclude - che propone di deliberare una regia unica per la gestione degli aeroporti siciliani, è una vera follia".

Catania, inoltre, è ancora alle prese con la mancanza d'acqua in diversi quartieri (così come in altri comuni della provincia) e di elettricità. Ieri pomeriggio alcuni cittadini hanno bloccato il traffico per protesta in via della Concordia. Diversi sindaci hanno presentato esposti in procura contro Enel, E-Distribuzione ed altre società che gestiscono la rete idrica locale.

Nel video, gli impianti dell'alta tensione sotto sforzo in via Biscia di Mare, a Vaccarizzo