Niente luce e acqua, monta la protesta nel quartiere Cibali: bloccato il traffico

A Catania è ancora emergenza luce e acqua. I casi si moltiplicano e sono sempre più frequenti le segnalazioni di mancanza di corrente. Nel quartiere Cibali i residenti sono scesi in strada, occupando e bloccando il traffico, in via Sabato Martelli Castaldi. Una protesta figlia dei problemi di blackout che stanno colpendo la zona, e non solo, da diversi giorni e che testimonia una situazione che ormai è al limite. Sul luogo della protesta, insieme ai carabinieri e alla polizia intervenuti per tranquillizzare gli animi e ripristinare la viabilità, è arrivato anche il sindaco Trantino per incontrare i manifestanti. Un confronto al quale il primo cittadino non ha voluto sottrarsi, per ascoltare le motivazioni alla base del malcontento e rassicurare i residenti del quartiere sull'impegno dell'Amministrazione per porre fine a questa emergenza.

"La rabbia dei cittadini - afferma il consigliere del IV Municipio, Giuseppe Ragusa - che non si trovano a vivere ore tranquille per la mancanza di luce e acqua, è comprensibile ma invito tutti a mantenere la calma. Bloccare il traffico non risolve la questione, anzi, compromette la normale viabilità anche per i mezzi di soccorso. Chiedo al Sindaco un intervento straordinario per i cittadini di Cibali (via Susanna, via Chiomata, via Indoratore) perché ormai al collasso".