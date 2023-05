Emergenza maltempo nel Catanese, numerosi interventi dei vigili del fuoco

Alberi pericolanti, dissesti statici e danni d'acqua. Sono 41 gli interventi di soccorso conclusi in tutto il territorio della provincia di Catania. A comunicarlo sono i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania. 19 sono gli interventi di soccorso in corso, di cui 11 per dissesti statici nei comuni di Mascalucia, Paternò, Biancavilla, Adrano, tra Palagonia e Grammichele e Catania. Gli interventi da eseguire sono invece 8.