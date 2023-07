Emergenza migranti, Siap: "La grande umanità dei poliziotti nonostante le condizioni di lavoro al limite"

"Nessun Governo italiano o europeo ha mai regolato il fenomeno migratorio. Nessun accordo ha mai fermato o governato il fenomeno dell’immigrazione o sbarchi, la certezza e che ogni giorno si parla di numeri, si elencano vittime, si raccontano tragedie ed ogni giorno decine di poliziotti, unici testimoni di tragedie e di drammi. Si perche i poliziotti guardano negli occhi i migranti che sbarcano, sono loro che li accompagnano nei loro viaggi e non sono numeri ma volti e storie". E' quanto si legge in una nota del Siap di Catania.

"A Lampedusa, Trapani, Augusta, Porto Empedocle, Caltanissetta, Pozzallo, Catania, l’incarico dei poliziotti del X Reparto Mobile catanese, è assistere e sopperire ad una politica sull’immigrazione fallimentare che si chiama emergenza sbarchi ma che emergenza non è", continua la nota. "Un dramma umanitario tutto sulla pelle di chi deve soccorrere. La polizia catanese impegnata per la media di 17 ore continuative di lavoro tra assistenza allo sbarco e accompagnamento in Traghetto per tentare di svuotare il centro lampedusiano, ma è come svuotare il mare con un secchio".

"Condizioni di lavoro al limite e trasporto dei migranti con viaggi impossibili di 500/750 alla volta su navi di linea senza aria condizionata e in condizioni inimagginabili assistiti dalla Croce Rossa e dai poliziotti. Ma in questi momenti spesso alcuni strappano un sorriso e così che un nostro collega vuole rappresentare lo spirito di servizio e la grande umanità, lo ringraziamo per quello che fa lui e tanti altri e speriamo che i volti possano far comprendere che forse a prescindere le azioni politiche prima viene la vita e l’umanità".