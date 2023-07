Emergenza ondata di calore e blackout elettrici, Trantino: "Tenere comportamenti precauzionali"

Afa e caldo in Sicilia anche se con temperature lievemente attenuate rispetto ai giorni scorsi. Tra le 18 città con bollino rosso per il forte caldo, secondo il ministero della Salute, c'è anche Catania. A tracciare lo scenario di rischio sul territorio comunale che perdura già da alcuni giorni determinando situazioni di criticità consistenti, oltre alle ondate di calore, anche con interruzioni di energia elettrica all’interno delle abitazioni private, è il sindaco di Catania Enrico Trantino con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

Il sindaco comunica di aver sollecitato gli enti gestori delle infrastrutture e della rete elettrica ma "nonostante le rassicurazioni dei vertici degli enti preposti, il servizio di erogazione dell’energia elettrica non è stato ripristinato con enorme nocumento e indicibili disagi per la cittadinanza coinvolta". Come precisato da Sidra, continuano a verificarsi sospensioni di fornitura di energia elettrica sia ai loro impianti di produzione che agli impianti di fornitori terzi. Tale situazione, che perdura ormai da diversi giorni, determina inevitabilmente fenomeni di mancanza acqua o bassa pressione nell’intero territorio servito da Sidra, comune di Catania e paesi dell’Hinterland.

L'evento meteorologico previsto dal bollettino della Soris determina una pericolosità per l'incolumità della cittadinanza. "Si rende opportuno e necessario stabilire specifiche misure cautelative in ordine alla garanzia di alcuni servizi pubblici ed indicare alla popolazione norme minime comportamentali precauzionali da seguire per tutta la durata delle allerte meteo - continua Trantino - in particolare è necessario pianificare le misure relative alla assistenza alla popolazione fornendo strumenti utili a limitare lo stato di disagio sociale non sanitario. E' in capo all'Autorità comunale di Protezione Civile l'adozione di tutte le misure di propria competenza finalizzate all’attivazione di azioni a prevenzione e salvaguardia della popolazione, a causa di fenomeni connessi a situazioni di rischio da ondate di calore. Le interlocuzioni con l’Asp, le Direzioni degli ospedali cittadini, l’Amts, si arricchiscono progressivamente di contenuti operativi che saranno resi noti alla cittadinanza con ulteriori comunicazioni".

Sono stati, pertanto, istituiti presso il complesso fieristico Le Ciminiere locali climatizzati dove ospitare, anche nelle ore più calde, i soggetti fragili e vulnerabili al caldo che non dispongono di abitazioni idonee al normale vivere a causa del forte caldo.

Le disposizioni del Comune di Catania

- Attivazione delle Associazioni di Volontariato locale e i volontari di Protezione Civile, nonché la Croce Rossa Italiana, la Misericordia e la Caritas per assistere i Soggetti fragili con eventuale servizio di trasporto da/per casa, nonché per la fornitura di prima assistenza di pasti e bevande.

• Attivare un servizio di trasporto per persone fragili attraverso l’ausilio della società AMTS che garantirà ciò con i propri mezzi di servizio;

• Attivare, nella fase attuale, le funzioni di supporto in seno al Centro Operativo Comunale di cui alla Determina Sindacale n. 33 del 19/07/23 e di individuare quali referenti responsabili delle stesse i funzionari di cui alla predetta Determina Sindacale. I referenti delle singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento immediato di tutte le risorse che a loro fanno capo.

- le farmacie ospedaliere sono tenute ad assistere i soggetti che ne fanno richiesta provvedendo alla conservazione o alla sostituzione dei farmaci dalle stesse distribuiti e soggetti a deterioramento se non conservati in maniera corretta

- le farmacie di comunità sono tenute ad assistere coloro che ne fano richiesta provvedendo alla conservazione o sostituzione dei farmaci soggetti a deterioramento se non conservati in maniera corretta. Le farmacie ospedaliere disponibili sono : presidio San Marco-Garibaldi Centro – San Luigi.

- gli utenti dovranno consegnare i farmaci da frigo dentro buste trasparenti sigillate e identificate con nome e cognome , esibendo il documento di identità al TRIAGE .

L'appello del Sindaco Trantino alla cittadinanza: indicazioni da seguire

• Evitare l’esposizione al sole dalle ore 11.00 alle ore 18.00. In questa fascia oraria è particolarmente sconsigliato a bambini molto piccoli, anziani, persone non autosufficienti, malati cronici - soprattutto cardiopatici e diabetici - e persone che assumono regolarmente farmaci.

• Usare un abbigliamento leggero e comodo sia in casa che all'aperto, preferibilmente indossare indumenti di cotone o lino, proteggere la testa dal sole con un cappellino chiaro.

• Bere molti liquidi (almeno 1,5/2 litri di acqua al giorno), anche se non si ha sete, evitando bevande gassate, bevande troppo fredde e bevande alcooliche.

• Mangiare molta frutta e verdura dividendo i pasti in 4-5 piccoli pasti durante la giornata. Conservare gli alimenti in frigo o in posti freschi (le temperature elevate possono causare il deterioramento degli stessi).

• Effettuare docce e bagni tiepidi. Bagnarsi il viso e le braccia con acqua fresca riduce la temperatura corporea e da beneficio e sollievo. Evitare docce e bagni freddi.

• I bambini vanno vestiti in modo molto leggero, lasciando ampie superfici cutanee scoperte. Vanno sempre protetti dai raggi solari con un cappellino e sulle parti cutanee scoperte vanno applicate creme solari ad alta protezione, evitando comunque una esposizione diretta e prolungata al sole soprattutto nelle ore calde, anche al mare. Particolare attenzione va rivolta ai bambini sotto i sei mesi che non vanno esposti alla luce solare diretta.

• Attenzionare i bambini, le donne in stato di gravidanza e i disabili soprattutto quelli in condizioni di allettamento.

• Ridurre l’attività fisica limitandola alle ore più fresche della giornata e fare frequenti docce con acqua fresca.

• Fare particolare attenzione alle soste dentro l'autovettura parcheggiata al sole, soprattutto per anziani e bambini, ed anche quando si entra in una autovettura rimasta parcheggiata al sole. In questo caso è opportuno fare arieggiare il veicolo prima di prendere posto. Evitare di mettersi in viaggio nelle ore più calde della giornata. Non lasciare bambini e/o persone anziane in auto al sole anche per poco tempo.

• Invita le associazioni di volontariato e la cooperazione sociale a prendersi cura dei soggetti fragili che conoscono o che hanno in carico segnalando agli organi competenti situazioni delicate e di rischio;

• Invita la cittadinanza a moderare l’uso dei condizionatori in modo fda evitare sovraccarichi nel consumo di energia elettrica;

• Per la salute degli animali domestici si raccomanda di non far mancare loro l’acqua e che abbiano sempre a disposizione uno spazio di ombra sufficiente dove sostare.